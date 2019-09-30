Під Збаражем козаки відтворили битву 370-річної давнини – штурм Збаразького замку 1649 року. У реконструкції історичної події взяло участь більше тисячі козаків.

Бій за незалежність під проводом Богдана Хмельницького відтворили представники клубів реконструкції з різних регіонів України, – розповідає директор Національного заповідника «Замки Тернопілля» Анатолій Маціпура. У реконструкції було задіяно більше тисячі козаків і польських гусарів. «Цей проект «Битва за незалежність. Збараж 1649 року» став одним із переможців конкурсу «Малі міста – великі враження», який організовує Міністерство культури України. Це досить масштабний проект, який нам вдалося реалізувати цього року. Думаю, результат усіх порадував».

Під час реконструкції бою у Збаразькому замку гриміли гармати, лунали постріли мушкетів та було чути дзвін шабель… 370 років тому на цій території відбувалися запеклі бої – козацьке військо під проводом Богдана Хмельницького виборювало незалежність.

«У рамках проекту “Малі міста – великі враження” ми спробували відтворити ці пам’ятні події. Особливими гостями були надзвичайні і неймовірні учасники Хору ім. Григорія Верьовки, які своїм унікальним співом змусили тремтіти серця кількатисячної аудиторії та стіни древнього замку. Дякую усім учасникам битви – хлопці і дівчата, ви усі великі молодці! Щиро дякую Міністерству культури, Асоціації міст України, НЗ “Замки Тернопілля”, команді Збаразької міської ради, усім Клубам історичної реконструкції», – наголосив міський голова Збаража Роман Полікровський.

Такий масштабний проект реалізували з метою популяризації туристичного потенціалу краю, а також підвищення іміджу і привабливості Збаразького замку.

Софія Романська