Наш час – це час суцільної недовіри. Молодшого покоління – до старшого. Покупців – до продавців. Працівників – до роботодавців. Пересічних громадян – до політиків. Нічого не вдієш – якщо тебе неодноразово чи регулярно дурять, довіру відчувати трохи навіть аномально.

З політиками – окрема справа. Коли, приміром, у студії якогось телеканалу щось намагається довести голомозий суб’єкт з важкою щелепою і виряченими очима (з делікатності не називатиму прізвища), то його доводи вже “з порога” майже інстинктивно відкидаєш і мимоволі схиляєшся до аргументації опонента. Тим більше якщо той трохи фотогенічніший.

А як бути, коли обоє учасників дискусії не викликають відрази і навіть більше – користуються симпатією? Кому з них вірити? Візьмімо, приміром, відому реформаторку вітчизняної медицини Уляну Надію Супрун. Наміри й плани у неї, напевно, були найшляхетнішими; зусиль для того, щоб змінити заскорузлу і неефективну галузь вона доклала чимало, але… чи то була з категорії людей, котрі з’явилися передчасно (і таке буває), чи просто виявилася не зовсім “в курсі” нашого менталітету і наших звичок, але не все в неї склалося так, як їй хотілося. Хоча чимало людей оцінюють її роботу позитивно. Ось один з відгуків у соцмережах: “Пані Уляно, дякую за Вашу працю! Ви зробили більше, ніж 25+ років разом до Вас. Ви змінили багато чого в головах українців”.

Однак не варто забувати, що в.о. міністра охорони здоров’я й критикували всі, кому було не ліньки. Це, зрештою, невелика дивина – така доля всіх українських посадовців. Те, що їй “перемивав кістки” у своїх телеінтерв’ю відомий велемовний критик “всіх і вся” Андрій Пальчевський, називаючи “Уляною Безнадією”, теж не особливо дивувало. Та от колись в одній з програм взяв участь відомий лікар, який рятував поранених під час подій Майдану 20014 р. Олег Мусій. Спокійний, розважливий, інтелігентний, він раптом коли зайшла мова про діяльність Уляни Супрун, миттєво перетворився на сердитого вуйка зі злим поглядом і такими ж злими словами, яких не пошкодував для своєї колеги. Ні до того, ні опісля, я таким Олега Мусія не бачив. Отже, допекло….

Попробуй розберися, хто з цих двох апріорі чесних і патріотичних людей має рацію, а хто помиляється. Саме такі моменти, напевно, є головним фактором дезорієнтації для української спільноти – коли неможливо розрізнити, де добро й де зло. І коли між собою гризуться ті, котрі мали б бути союзниками.

Хто цим сповна користається? Правильно – наші недруги.