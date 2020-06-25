Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у Ланівцях опинилася в центрі скандалу. Там при ремонті спортзалу хотіли використати неякісні матеріали – дошки, уражені грибком.

Інформація про дошки із цвіллю з’явилася в одній з місцевих інтернет-спільнот. Місцеві, побачивши, якими матеріалами збираються робити ремонт, були шоковані, пишуть Тернополяни.

“Оце нова деревина, яку привезли щоб в Лановецькій ЗОШ І-ІІІ ст № 1 зробити із неї підлогу в спортзалі….

Мене все таки цікавить: а хтось понесе відповідальність за те, що знову хочуть постелити не якісним матеріалом підлогу? Першого разу, за не офіційною версією, був винуватий директор школи Онищук О.В., який побілкою спричинив збільшення вологості в спортзалі…..

Вже призначено нового директора, побілки не було, деревину тільки недавно завезли, а вона вже починає вкриватися цвіллю… Чи це можливо якась особлива деревина так, як є дорогий сир з цвіллю, можливо і в цій деревині так має бути? Бо дуже дорогий цей ремонт підлоги в спортзалі….

Мені здається, що якби Онищук О.В. потягнув декілька дошок собі додому, то вже б і слідство закінчилось і вина його була б доведена, а так поки що все йде до того, що не бачити нам якісної підлоги в спортзалі….

І півтора мільйона бюджетних гривень знову має знищити грибок…, – пише користувач Оксана Жмака”.

Oleksandra Kovalchyk Нічого життя не вчить? під шумок карантину і канікул хочуть зробити аби як, а на здоров’я учнів та вчителів начхати…

Нема слів…одне суцільне «піііііі».

Вільний Гайдамака Це і новий директор власними вустами підтвердила!!!! головне ненажимати на підрядчика, бо незакінчать ремонт і школа буде без спортзалу!!!!! а плісняви ,грибки, гнила підлога,мікроклімат в приміщенні, ЗДОРОВЯ учнів….це для неї пусте. Головне щоб недратували виконробів.

Перевірити це вирішив голова Лановецької РДА Василь Бадищук. Чиновник провів нараду з питання порушення нормативних вимог при ремонті спортивного залу, які призвели до значного погіршення санітарно-епідемічної ситуації в школі.

Він зазначив, що все мусить бути приведеним до належного вигляду. Першого вересня діти мають зайти в навчальний заклад, у якому немає грибкової інфекції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 364 КК України. Тривають слідчі дії та встановлюються матеріальні збитки.

До речі, виконавцем робіт з ремонту і заміни підлоги в спортзалі є товариство “Інтенсбуд”, посадових осіб якого правоохоронці підозрюють у розбазарюванні коштів на будівництві медичних амбулаторій. У місцевих ЗМІ це товариство пов’язують з порошенківцями.