П’ять спалахів коронавірусу залишається активними на Тернопільщині. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. Учора зафіксували новий спалах – у територіальному центрі соціальних послуг села Галущинці Підволочиського району.

У територіальному центрі COVID-19 інфікувалися тринадцять осіб, серед них – восьмеро працівників і п’ятеро підопічних. Загалом в закладі проживає 19 людей, їх обслуговує 25 осіб персоналу. Епідеміологи тестують контактних осіб та проводять розслідування щодо виникнення «вогнища» у цій установі.

Як раніше повідомляла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, залишаються активними спалахи коронавірусу у Петриківському будинку-інтернаті, Будинку Милосердя Святої Вероніки, Шумському територіальному центрі соціального обслуговування та у «Домі милосердя» у Чорткові. У цих закладах проживають люди з групи ризику, деякі з них переносять хворобу у важкій формі.

Як поширився COVID-19 до соціальних установ, наразі невідомо. Епідеміологи припускають, що принести інфекцію могли працівники. Оскільки ці заклади перебувають на карантині, їх відвідувати стороннім особам заборонено. Відтак підопічні не покидають територій закладу та не отримують передач від своїх рідних.