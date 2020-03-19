Ох і залив сала за шкуру усьому світові звичай китайців вживати кажанів у їжу чи продукт чиїхось невдалих експериментів з ними (якщо це справді так, то вдячні співвітчизники, напевно, належно вшанують звитяжця своїм звичним способом – поставлять “до стінки” із пов’язкою на очах і зв’язаними за спиною руками)…

Світовий футбол, звісно, не міг залишитися осторонь і теж виявився добряче зачепленим і самим коронавірусом, і пов’язаними з ним профілактичними заходами. Повідомлялося, що вірус виявлено у кількох відомих тренерів (коуча бразильського “Фламенго”португальця Жезуша та наставника лондонського “Арсенала” іспанця Артети). Вразила підступна хвороба і цілу групу гравців з “Ювентуса” і “Сампдорії”, що й не дивно – саме на квітучих весняної пори Апенінах отой клятий COVID-19 наразі наробив найбільшого лиха. Вимушене перенесення Євро-2020 на наступне літо обійшлося УЄФА в 300 млн. євро, і тепер головна континентальна футбольна асоціація прозоро натякає, що хотіла б отримати цю суму від національних ліг і футбольних клубів. “Замороженими” на невизначений час виявилися і національні чемпіонати – вони продовжуються лише у Білорусі й Туреччині (“сябри”, можливо, думають, що через припятьські болота до них не добереться жоден вірус; турки ж, попри досить значне число виявлених інфікованих, наразі не мають наміру здіймати паніку).

Як в такій ситуації бути з незавершеними національними чемпіонатами? Англійці, приміром, збираються сьогодні, щоб вирішити, чи призупиняти свою Прем’єр-лігу, чи проводити матчі без глядачів і на нейтральних полях. Практично всі ліги європейських країн встановили дедлайни – крайні дати, за якими продовжувати чемпіонати вже не буде сенсу. Якщо вдасться дограти свої першості до кінця червня (а попутно – провести 24 червня у Гданську фінал Ліги Європи, а у Стамбулі 27 червня – вирішальну гру Ліги чемпіонів), це вважається оптимальним і найбільш оптимістичним нині варіантом. Якщо ж коронавірус продовжуватиме лютувати, то доведеться оголосити чемпіона і визначати представництво країни у єврокубках, виходячи з турнірного становища, яке склалося до оголошення карантинної паузи. Цього, напевно, дуже не хотів би київський динамівець О.Караваєв, адже його дурнуватий пас воротареві у останньому матчі з “Десною” дав змогу чернівчанам зрівняти рахунок, а отже, вивести на друге місце і, відповідно, в кваліфікацію Ліги чемпіонів “Зорю”.

Наразі ж футбол, як і увесь спорт, завмер в тривожному очікуванні, змішаному з надією на краще. Скажи декілька місяців тому, що таке станеться – мабуть, подумалося б, що спалахнула третя світова війна. Але ні – достатньо виявилося мікроскопічного неклітинного інфекційного агента, який, на жаль, може репродукуватися всередині живих клітин…

Ігор Дуда