Грози залишаються, спека повертається: як зміниться погода на Тернопільщині

Циклон зумовлюватиме погоду цими днями на Тернопільщині. Відтак у регіоні не обійдеться без дощів, а місцями пройдуть сильні грози. Температурні показники поступово підвищуватимуться, тож незабаром повернеться спека.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, в області зберігатиметься похмура погода з проясненнями, температура повітря вночі коливатиметься на рівні 15-17 градусів, вдень 25-27 градусів.

«Циклон зумовить короткочасні грозові дощі. Температура повітря залишатиметься комфортною. Найближчим часом градуси будуть без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться. На Івана дощі найбільш ймовірні у західній частині України», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цього тижня на Тернопільщині погода буде мінливою. Періодично випадатимуть дощі та грози. Температура повітря зберігатиме тенденцію до підвищення. У другій декаді липня синоптики передбачають сильну спеку.