Град і грози можливі на Тернопільщині сьогодні. Синоптики оголосили штормове попередження.

Складні метеорологічні явища спостерігатимуться в області до понеділка. За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, у краї вранці та вдень очікуються грози, подекуди град. Відтак метеорологи попереджають про І рівень небезпеки — жовтий.

“У неділю дощі залишаться на заході. Щодо температурних показників, то вони підвищуватимуться до 20-25 градусів. Після дощів може дещо похолоднішати. Також періодично дошкулятимуть пориви вітру, прохолодними будуть і ночі”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми пронозами, опади спостерігатимуться на Тернопільщині і після вихідних. Втім, вони дещо послабшають, у регіоні можливі періодичні дощі. Температурні показники теж частково знизяться. Вдень синоптики передбачають 15-17 градусів тепла.