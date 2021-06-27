На Тернопільщині спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища. За прогнозами синоптиків, у краї можливі зливи, грози, град, шквали і навіть смерчі.

Як повідомили в Укргідрометеоцентрі, погодні умови на Тернопільщині будуть мінливими. Можливі різкі температурні перепади. А ймовірність опадів залишатиметься високою.

“Зливи з грозами прийшли на Захід України! Така ситуація – внутрішньомасові атмосферні процеси — типова для літа. Тобто, злива з грозою може навіть виникати поза основним фронтом. Отже, якщо у вас неприємне самопочуття, то це не лише через спеку, а й через ось таку активність атмосферну. Дуже значні контрасти в зоні фронту: від +22 до + 37 градусів. Тому небезпечні метеорологічні явища — зливи, грози, град, шквали і навіть десь смерч найближчими днями можливі. Синоптична ситуація, ймовірно, сприятлива для негоди”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня у краї спостерігатимуться комфортні температурні показники. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 23 до 25 тепла.