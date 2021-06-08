На Тернопільщині оголосили штормове попередження. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні можливі грози, шквали та град. Погоду зумовлюватиме активний циклон.

Цими днями Тернопільщину охопить волога та помірно тепла погода. Температурні показники вдень підвищуватимуться до 24 градусів тепла.

“Друга молодість північно-східного циклону на поточному тижні знову виллється нам дощами, грозами, поривчастим вітром і подекуди навіть градом. 8-го червня, волога погода охопить практично всю нашу територію. Дощі! Температура повітря у вівторок, та й впродовж тижня буде комфортною: +19+24 градуси. 8-го червня передбачається ще поривчастий вітер, він та дощ можуть знижувати, по відчуттях, температуру повітря. Така волога та помірно тепла погода триватиме в Україні до кінця тижня”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Попри дощі у регіоні зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки. Відтак жителів краю просять не жартувати з вогнем. А мінлива погода може негативно впливати на самопочуття.