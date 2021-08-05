Грози, шквали і град: циклон принесе на Тернопільщину “складну” погоду

Циклон йде на Тернопільщину. Він зумовить у краї складну погоду. За прогнозами синоптиків, у регіоні пройдуть сильні дощі, грози, а також можливі шквали та град.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями у регіоні буде хмарно з проясненнями. Можливі дощі, грози та зливи. Температура повітря відчутно знизиться: вночі передбачається 14-16 тепла, вдень 22-25 градусів.

«Циклон 6-го серпня зумовить складну погоду на Заході. У регіоні можливі дощі, грози, зливи, шквали, град. Сильніший прояв метеоявищ спостерігатиметься локально. На Заході буде найсвіжіше: +22 +27 градусів. Погода – цікава, складна і нестійка», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, складні погодні умови зберігатимуться і вихідними. Через сильні дощі та грози можливі підтоплення.