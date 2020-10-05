У понеділок на Тернопільщині ймовірні грози, – повідомляє обласний гідрометеоцентр. Ускладнюватиме метеорологічну ситуацію і сильний південно-східний вітер. Вранці та вдень його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Мінлива хмарність, висока ймовірність опадів, сильні вітри – такі погодні умови передбачають синоптики на початку тижня у західному регіоні України. Через протистояння циклону та антициклону метеорологічна ситуація ускладнюється. У краї синоптики оголосили штормове попередження.

«Потужний циклон Brigitte охопив значну частину Європи дощами, сильним вітром та свіжим повітрям. Східний антициклон блокує доступ опадів до України. І оскільки Україна, як частенько, – на перетині атмосферних шляхів, тому через протистояння циклону та антициклону в нас очікується поривчастий, сильний, часом штормовий вітер південно-східного напрямку. Дощів в Україні завтра буде мало, лише атмосферний фронт хвостом зачепить західні області. Температура повітря продовжує радувати теплим комфортом: +19 +24 градуси», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, порівняно тепла погода зберігатиметься у нашому краї до середи. Втім, без опадів цими днями не обійдеться. А у другій половині тижня слід готуватися до похолодання.

Софія Романська