Упродовж доби на Тернопільщині зберігатимуться складні погодні умови.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні ймовірні грози, град, сильні вітри. Втім, температурні показники підвищуватимуться і місцями сягатимуть 28 — 29 градусів вище нуля.

Західний регіон охопила волога повітряна маса і триматиме його ще тривалий період часу. За прогнозами синоптика Наталки Діденко, дощі і грози у нашому краї надовго. А от спека скоро повернеться.

“Найближчим часом на Заході України – всеохопна волога повітряна маса. Дощі, грози і так – скільки око бачить, синоптичне. Вітер повіватиме з південного сходу, помірний, часом поривчастий. Між іншим, невеликий чи помірний дощ при теперішній синоптичній ситуації може миттєво переходити у сильну зливу із шквалом та навіть градом! Температура повітря особливо не зміниться: вдень на Заході України +22 +27 градусів. Друга половина тижня розпечеться до +30 і вище, проте вже у понеділок, 22-го червня, стане значно прохолодніше”.

Отже, наприкінці тижня на Тернопільщину повертається сильна спека. Втім, тридцятиградусні показники у нашому регіоні ненадовго. Незабаром прийде чергова хвиля похолодання.

Софія Романська