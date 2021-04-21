Грози і штормовий вітер: жителів Тернопільщини попереджають про небезпеку

На Тернопільщині у четвер можливі грози. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, пориви південно-західного вітру сягатимуть 15 – 20 м/с. Відтак синоптики оголосили штормове попередження.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від 6 до 14 градусів тепла, висока ймовірність опадів – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Місцями в регіоні пройдуть значні зливи.

«22-го квітня в Україну прийдуть чергові дощі. У західних областях можуть бути місцями навіть зливи та грози! Вітер очікується південно-західний, теплий. Завершення тижня відзначиться похолоданням і навіть подекуди мокрим снігом», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині у четвер радуватиме теплом, однак можливі несподіванки у вигляді сильних дощів. А от п’ятниця принесе чергове похолодання.