Тиждень завершиться на Тернопільщині вологою погодою.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні ймовірні грози та шквали. Температурні показники залишатимуться високими. Вдень стовпчики термометрів місцями перевищуватимуть тридцятиградусні позначки.

П`ятниця обіцяє бути в Україні із грозовими дощами та спекою, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Під час опадів до штормових значень підсилюватиметься вітер.

“Дощі, навіть зливи, часті супутники гроз – шквали, і навіть подекуди град, найбільш можливі в західних областях. Вітер повіватиме зі сходу. Температура повітря вдень – десь в межах +26+30 градусів. Вихідними особливо нічого з погодою не зміниться”.

Отже, нестійка погода залишиться на Тернопільщині і вихідними. За попередніми прогнозами, у неділю в області буде досить спекотно. Все ж грозові дощі додаватимуть місцями прохолоди.

Софія Романська