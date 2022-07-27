Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. У регіоні можливі грози, шквали, подекуди град. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності.

Синоптичну строкатість передбачають цими днями на Тернопільщині. Можливі різкі перепади температурних показників, а ймовірність опадів залишається високою.

«У західній частині України можливі грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с., І рівень небезпечності, жовтий. Вдень передбачається +20 +24 градуси. А загалом в Україні далі максимальна температура повітря становитиме завтра +25 +30 градусів. Вітер обіцяє бути слабким, максимум десь, при закрутах, помірним, північно-західного напрямку. Дощі з грозами пройдуть місцями на Заході. Цими днями залишатиметься високою ймовірність дощів, на кілька градусів стане свіжіше, потім температура підвищиться, а в неділю-понеділок, 31-го липня – 1-го серпня, знову стане свіжіше, буде легше дихати», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Експерти попереджають: через перепади температурних показників у жителів краю може погіршуватися самопочуття.