Грози і град: на Тернопільщині різко ускладниться погода

Цими днями погоду на Тернопільщині визначатимуть атмосферні фронти з північного заходу. За прогнозами синоптиків, у краї можливі грози та град.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град; вітер південно-східний, 7 – 12 м/с., температура вночі 10 – 15° тепла, вдень 21 – 26° тепла.

«Середина червня відзначиться черешнями, полуницею, трояндами, початком ери малосольних огірків та теплою погодою. 15-го червня впродовж дня на заході буде свіжіше, +20+25 градусів. Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть практично повсюди. Надалі в Україні температура повітря підвищиться ще на кілька градусів, до +25 +30 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на Тернопільщині зберігатимуться тенденції до підвищення температурних показників. Невдовзі повернеться тридцятиградусна спека.