Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в регіоні можливі грози, град, шквали 15 — 20 метрів за секунду. Ускладниться погода у другій половині дня.

Мінлива хмарність, тенденція до підвищення температурних показників, висока ймовірність опадів — такі погодні умови спостерігатимуться цими днями на Тернопільщині. Грози та шквали, які передбачають упродовж доби в регіоні, можуть зумовлювати небезпеку.

“16-го червня періодичні грози гримітимуть майже повсюди в Україні. Тобто, грозові дощі охоплять більшу частину нашої території. Вітер буде зі сходу, помірний, з поривами. Якщо гроза – є ймовірність локальних шквалу та граду! Температура повітря поки що приборкана, завтра вдень в Україні очікується +25 +30 градусів. У другій половині поточного тижня температура повітря спробує знову повернути сильнішу спеку, підвищиться на 2-4 градуси. Проте, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 22-го червня, повітря знову стане свіжішим”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, за попередніми прогнозами синоптиків, до кінця тижня спека повернеться. Додаватимуть прохолоди грози та дощі, ймовірність яких залишається високою.

Софія Романська