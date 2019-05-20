Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що іде у відставку.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Громадське.

Глава уряду наголосив, що хоча й «уряд іде у відставку тільки перед новообраним парламентом, а не перед новообраним президентом, але разом з тим, я прийняв для себе рішення подати у відставку у середу відразу після чергового засідання уряду».

«Хочу підкреслити, що за три роки роботи нашого уряду, мені абсолютно є не соромно. За те що нам вдалось зробити і як адекватно ми реагували на ті виклики і кризи, які перед нами стояли», — заявив прем’єр-міністр.

Гройсман також підкреслив, що президент України Володимир Зеленський під час своєї інавгураційної промови «взяв на себе всю відповідальність перед тими загрозами у майбутньому, які стоять на порядку денному».

Раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що не має наміру подавати у відставку.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду. Він також закликав Кабінет міністрів України «взяти папір і ручку та подумати про майбутні покоління, а не про вибори».