Положення про порядок надання щомісячних виплат затвердили у новій редакції. Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

Як зазначив начальник управління соціальної політики Віталій Хоркавий, зміни полягають у тому, що сім’ї військовослужбовців, які померли під час несення військової служби, також отримуватимуть щомісячну грошову допомогу. Раніше ця категорія не була включена до переліку тих, хто має право на отримання грошової компенсації.

Тепер у Положенні вказано п’ять категорій населення, які можуть отримувати щомісячні грошові виплати.

Члени сімей загиблих (померлих) учаcників бойових дій АТО, ООС, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, відповідно до статті 101 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами та доповненнями) та членам сімей Героїв Небесної Сотні. Члени сімей пропалих безвісти Захисників і Захисниць України. Члени сімей померлих осіб, смерть яких пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, проходженням військової служби, які не мають статусу члена сім’ї загиблого (померлого) і відповідного посвідчення. Доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА. Військовослужбовці (ветерани), які стали особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Щомісячні виплати надаються в розмірі 1000 гривень особам, зазначеним в пунктах 1,2, 3 та в розмірі 3000 гривень особам, зазначеним в пунктах 4 та 5. Грошову допомогу надають тим, хто зареєстрований та проживає на території Тернопільської міської територіальної громади.

Ольга Трач