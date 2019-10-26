Пенсіонерка з Тернополя віддала пройдисвітці 17 тисяч справжніх гривень, отримавши взамін сувенірні банкноти.

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася 82-річна жителька обласного центру і повідомила про те, що з її помешкання невідома жінка забрала всі заощадження.

З’ясувалося, пенсіонерка впустила в квартиру незнайомку, котра назвалася працівницею пенсійного фонду. Остання переконала бабусю, що на даний час триває грошова реформа і гривні незабаром будуть вилучені з обігу. Старенька повірила пройдисвітці, вийняла зі сховку 17 тисяч гривень і обміняла на дві з половиною тисячі євро. Новиною бабуся поспішила поділитися з сусідкою, думала ще й похвалиться вигідним курсом обміну, натомість дізналася, що в руках тримала сувенірні гроші.

Поліцейські проводять оперативні заходи з метою встановити особу зловмисниці. Зі слів потерпілої, лиходійці приблизно 40 років, низького зросту, з фарбованим волоссям білого кольору.