Гроші, земля, автомобілі: новообраний голова Білецької ОТГ задекларував свої багатства

21/01/2019 0
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Голова Білецької сільської об’єднаної територіальної громади Дмитро Малик подав на сайт НАЗК декларацію про доходи.

До того, як очолити Білецьку ОТГ, Дмитро Малик займався підприємницькою діяльністю. Йому належить відомий у Тернополі квітковий магазин, пише ternopil.te.ua.

За інформацією, поданою в декларації, у декларанта та його дружини є чимало майна. Зокрема, більше 10-ти земельних ділянок та більше 200 000 коштів у валюті.

Із декларацією можна ознайомитися за посиланням.

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