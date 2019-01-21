Гроші, земля, автомобілі: новообраний голова Білецької ОТГ задекларував свої багатства
21/01/2019 0
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Голова Білецької сільської об’єднаної територіальної громади Дмитро Малик подав на сайт НАЗК декларацію про доходи.
До того, як очолити Білецьку ОТГ, Дмитро Малик займався підприємницькою діяльністю. Йому належить відомий у Тернополі квітковий магазин, пише ternopil.te.ua.
За інформацією, поданою в декларації, у декларанта та його дружини є чимало майна. Зокрема, більше 10-ти земельних ділянок та більше 200 000 коштів у валюті.
Із декларацією можна ознайомитися за посиланням.
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