Гроші замість субсидій: коли розпочнуться виплати

01/03/2019 Розмір тексту:

У березні жителі Тернопільщини замість субсидій отримають гроші, – повідомили в облдержадміністрації. Відтак родини, які звернулися за субсидіями минулого року, отримуватимуть її в готівковій формі.

Нині на Тернопільщині субсидіями користується близько 115 тисяч домогосподарств, – повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Більшість з них з березня отримуватимуть субсидії у грошовій формі. А пенсіонерам нараховуватимуть готівкову субсидію разом з пенсійними виплатами уже з 4 березня.

«Виплата монетизованих субсидій пенсіонерам розпочнеться 4 березня. Хто з пенсіонерів отримує пенсії через Укрпошту, то разом з пенсією вони отримають гроші, що передбачені субсидією. Хто з пенсіонерів отримує свої виплати на карту в банку, то готівкова субсидія прийде разом з пенсією. Тобто виплати по Пенсійному фонду розпочнуться з 4 березня – одночасно з пенсійними виплатами. Що стосується решти субсидіантів, то їм відкриваються рахунки в банках. Відтак люди зможуть отримати ці кошти в «Ощадбанку з 12 березня і використати їх на оплату комунальних послуг».

Готівкова субсидія призначена на оплату комунальних послуг. Якщо ж люди боргуватимуть за «комуналку», то можуть втратити субсидії.

Софія Романська