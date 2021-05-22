Зрештою, це й згубило крадія. Адже коли правоохоронці порівняли відеозапис із камери спостереження з «чесним» добродієм, який повернув гаманець, зникли всі питання.

Насамперед слід зазначити, що обвинувачений – особа непересічна. Уперше постав перед судом у серпні 2019-го через «розбірки» ще й із погрозами з працівником поліції, пише тижневик “Номер один“.

Не встиг відбути покарання (1 рік іспитового строку), як скоїв крадіжки. І знову на шальки Феміди лягли томи кримінальної справи Василя (так умовно назвемо нашого псевдогероя). Суддя, врахувавши невідбуте покарання і нові злочини, на півтора року обмежив йому волю.

Однак і цього разу чолов’яга на шлях виправлення не став, а спокусився на чоловіче портмоне. Трапилося це у двадцятих числах грудня минулого року. Того дня по обіді зайшов Василь до магазину «Наш край», що в Тернополі на Новому світі. Трохи покрутився біля входу, взяв продукти і став у черзі до каси позаду потерпілого. Останній розрахувався, забрав товарі і вийшов з магазину, залишивши своє чорне портмоне на столі біля касира. Цим і скористався рецидивіст. Миттєво схопив його, розкрив, розрахувався чужими грошима за свій товар і слідом за потерпілим вийшов надвір. Стоячи просто під відеокамерою, переклав 2 тис. грн. до кишені і трохи завагався, побачивши водійські права та реєстраційні документи на автомобіль. За номерним знаком швиденько знайшов авто та попрямував до машини. Водій саме розмовляв із кимсь по телефону. Зі змісту розмови рецидивіст зрозумів, що точно не з поліцією. Полегшено зітхнув і зі словами: «Командире, ти загубив права на автомобіль» – простягну розгубленому власнику портмоне.

Той від несподіванки онімів, адже тільки тоді побачив, що загубив гаманець. Тим часом «порядний» злодій щиро посміхнувся і швиденько попрямував до найближчого двору.

Однак на цьому кримінальна історія не скінчилася, оскільки потерпілий одразу побачив, що зникли гроші, та звернувся до правоохоронців, а ті продемонстрували чоловікові записи з камер відеоспостереження. Й одразу все стало зрозумілим. Зняти та порівняти відбитки пальців із портмоне зайняло небагато часу.

І от Василь утретє постав перед Тернопільським міськрайонним судом. І знову за крадіжку. Врахувавши, що новий злочин рецидивіст – батько маленької дитини скоїв, не відбувши попереднього покарання, вироком суду за сукупністю злочинів йому тепер уже на півтора року обмежено волю.