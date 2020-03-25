Муніципальна інспекція спільно з інспекторами поліції продовжують перевірки об’єктів торгівлі у Тернополі.

Як повідомили у штабі для боротьби з коронавірусом, сьогодні виявили факт роботи магазину-ломбарду на бульварі Шевченка.

У зв’язку з порушенням правил карантину оформили адмінпротокол. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 17 тисяч гривень

Загалом від початку карантину муніципальна інспекція Тернополя зафіксувала 13 порушень.

“Просимо повідомляти тернополян про випадки порушення правил карантину на гарячу лінію міської ради: 1580, а також у Viber муніципальної інспекції: 0730151481”, – закликають у штабі.