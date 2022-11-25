Працівники територіального підрозділу поліції надійшло звернення від жительки обласного центру, яка потерпіла від псевдопрацівника фінансової установи.

Пройдисвіт зателефонував до жінки та представився працівником банку. Він запевнив краянку, що її кошти в небезпеці: невідомі особи намагаються зняти готівку. Аби убезпечити рахунок, чоловік попросив повідомити вміст смс-повідомлення, що вона й зробила. За лічені хвилини тернополянці надійшло сповіщення про списання всіх заощаджень.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують краянам ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

У разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати.