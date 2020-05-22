Це не казкова історія, а справжня, кримінальна, яка трапилася в селі на Борщівщині.

Мешканка села Бурдяківці, покидаючи домівку, заховала ключ від будинку у банку біля дверей. Коли ж за декілька годин повернулася – зрозуміла, що в хаті побували непрохані гості, а зі сховку зникли усі гроші.

Шість тисяч гривень, як сподівалася їх власниця були надійно сховані в несправній електропечі. Однак умілі злодії знайшли їх і там. Чемно закрили двері та зникли.

Потерпіла звернулася до поліції, правохоронці встановлююсть усі обставини.