Не розпізнала шахрая 84-річна тернополянка. Впустила невідомого до помешкання та втратила чималі гроші.

Незнайомець постукав у двері потерпілої 10 листопада. Він представився працівником газової служби та повідомив, що оглядає лічильники. Жінка впустила його до помешкання. Чоловік оглянув лічильник, перевірив тягу та повідомив, що огляд вартуватиме сто гривень. Господиня пішла по гроші, а хитрий зловмисник запримітив, звідки вона їх витягує.

Отримавши оплату, злодій запропонував перевірити чи все гаразд з опаленням і тиском води в батареях, попросив каструлю для води та увімкнути колонку. Поки жінка пішла на кухню, «газовик» швидко забрав 10000 гривень зі сховку в ліжку та попрощався.

Старенька лише через декілька годин помітила пропажу готівки. Зателефонувала в поліцію.