Гроші, наркотики, пістолет: золотий унітаз Януковича надихнув майстра з Тернопільщини на створення шедевру. ФОТО

03/02/2019 Розмір тексту:

Віталій Фарійон з Чорткова змайстрував журнальний столик з унітаза. Тепер він слугує головною прикрасою кухні.

Звідки у нього з’явилась така ідея, як до його виробу поставилася родина та чи планує чоловік цим заробляти – Віталій ексклюзивно розповів для «Терену».

Віталію 41 рік. Він навчався в Одесі, здобув спеціальність інженера багатоканального електрозв’язку і телекомунікацій. Опісля повернувся до рідного Чорткова та працював у декількох будівельних магазинах. Захопившись сантехнікою, чоловік вирішив, що цим можна заробляти.

Ідею змайструвати з унітаза журнальний столик частково запозичив у друзів. Знайомі механіки робили схожі журнальні столики із блоків моторів і автомобільних дисків.

– Вирішив, що так як займаюсь сантехнікою, варто зробити столик з унітазної раковини, – розповідає Віталій.

Унітазу вирішив надати золотого кольору після відвідин колишнього маєтку Януковича у 2014 році. Захопившись кримінальним минулим екс-президента, замість золотих батонів, в унітаз поставили «бандитські атрибути» – пістолет, наркотики, гроші.

– Заміняв у людей унітаз на новий, вони сказали, що старий їм непотрібний, – Віталій розповідає про процес творення шедевру. – Помалював, погрунтував та полакував. За основу взяв керамограніт, щоб вся конструкція виглядала правдоподібнішою. Вчепив чотири коліщатка, завдяки чому столик став мобільним. Зверху прикріпив два шари броньованого скла, тож столик надміцний.

Дружина та донька створювати столик не допомагали, але моє захоплення не засуджували. Столиком займався не щоденно, лише коли після роботи були час та сили. На все пішло близько двох місяців.

У Віталія вже неодноразово запитували, чи готовий продати своє творіння. Каже, що робив його для себе, але якщо будуть замовлення – готовий зробити ще не один такий, прислухаючись до побажань замовника.