Гроші на ремонт: в Тернопільській області хлопчик припинив ходити до школи після тиску вчительки. ВІДЕО

Учителька нагадала учню про гроші, які він не здав на ремонт класу, ще й примусила при всіх уписати в щоденник суму, яку родина винна школі.

У Тернопільській області 11-річний хлопчик припинив ходити до школи, після того, як учителька нагадала йому про гроші, які він не здав на ремонт класу. За словами мами дитини, педагогиня ще й примусила при всіх уписати в щоденник суму, яку родина винна школі. Тепер керівництво закладу запевняє, що жодних грошей не збирає, а всі ремонти – ініціатива вчителів і батьків. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вже чотири дні шестикласник Богдан до школи ні ногою, бо боїться, що йому знову нагадають про борг.

“Він мені сказав, коли ця почалася вся ситуація, що він не хоче, щоб на нього сварилися і вимагали гроші за цей ремонт”, – каже мати Наталія Гуменюк.

Гроші на ремонт не здавала мама, а говорили про це синові. Перше нагадування про борг його класна керівниця вписала олівцем на табелі, вказавши суму і на що ці гроші. А потому уже весною у щоденнику. Хлопчик сприйняв це як публічну образу і відмовився ходити до школи.

Мама Наталя чотири роки як удова, має двох дітей-школярів. Сама працює вчителькою у цій же Перепельницькій школі. Гроші на ремонт не здавала з кількох причин:

– їй особисто про це ніхто не казав;

– вже зробила за власні гроші мініремонт у своєму класі. Бо, каже, дирекція школи вирішила, оскільки торік учні вчилися дистанційно, то зробити це мають класні керівники.

Директорка школи Ірина Коваль це заперечує. Каже, і батьки, і вчителі облаштовують класи виключно з власної ініціативи.

“Ініціатива вчителів, що вони в своїх класах. Ініціатива батьків, що вони хотіли помогти тій вчительці. Вчителька зателефонувала до батьків і сказала: “Якщо виявляєте бажання мені допомогти у ремонтних роботах”. Все”, – каже директорка школи.

Вчителька, яка нагадувала дитині про гроші, і сама уже не прийшла до школи. Нині вона на лікарняному. ТСН намагалася поговорити з нею телефоном, але марно.

У поліції почали розслідувати цю ситуацію як булінг.

“Було встановлено факт, коли вчителька однієї зі шкіл Тернопільського району здійснювала тиск на дитину з приводу того, що її батьки не здали гроші на ремонт класу”, – повідомив керівник відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петро Тихович.

Директорка школи уже готує догану вчительці, бо визнає, що вимагання грошей на ремонт, – це, звісно, порушення. Проблему визнають і у Зборівському відділі освіти. Шукають психолога для хлопчика, бо ні у сільській невеличкій школі, ні у їхньому управлінні такого фахівця немає. А мати школяра найбільше переживає, як її діти вчитимуться у школі, бо, каже, вже відчуває обурення колег.