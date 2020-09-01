З вересня на Тернопільщині запускають новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги при народженні дитини. Батьки отримали право вибору, що отримувати – гроші чи пакунок із дитячими речами.

Вартість «пакунка малюка» – 5000 гривень, саме таку суму грошової компенсації отримають батьки. Втім, витратити кошти можна лише на дитячі речі.

«Всі громадяни, які не отримали пакунка малюка, отримають грошову компенсацію. Але вони можуть використовувати ті гроші протягом року після народження дитини та використовувати на предмети для дитини та мами. У Приватбанку буде відкритий спеціальний рахунок, необхідна заява, довідка про те, що не отриманий пакунок малюка у пологовому відділенні. Міністерство соціальної політики на прозорому конкурсі відбере торгові мережі, які будуть мати право продавати ці речі», – пояснює директор департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський.

Отже, жителі краю, які у 2020 році не отримали “пакунок малюка” в натуральному вигляді, можуть звернутися по грошову компенсацію протягом 12 місяців від дня народження дитини.

Софія Романська