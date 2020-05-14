Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.

Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.

Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.

Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру – на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації – на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні – 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру –

157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні „Хоспіс” – 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні – 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації – 188,31 тис. гривень.

Правда у Тернополі та Заліщиках дещо ситуацію підкориктують.

По Заліщиках, внаслідок з помилковим відображенням видатків в обсязі 847,4 тис. гривень, передбачених Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації згідно з рішенням Тернопільської обласної ради від 13 квітня 2020 року № 1612 для запобігання утворення заборгованості по заробітній платі, за кодом програмної класифікації 0712020 пропонується здійснити перерозподіл і спрямувати зазначені кошти даній установі за кодом програмної класифікації 0712040.

По Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру прийняли рішення за рахунок перерозподілу резервного фонду обласного бюджету спрямувати управлінню охорони здоров’я – 1 960,0 тис. гривень з метою

запобігання утворення заборгованості по заробітній платі в умовах підвищення рівня захворюваності на COVID-19 в Тернопільському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі.

Натомість, Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації, Почаївська обласна психоневрологічна лікарня, Тернопільський обласний клінічно шкірно-венерологічний диспансеру, Тернопільська обласна лікарня „Хоспіс” та Тернопільська обласна клінічно психоневрологічна лікарня втрачають пару мільйонів з державного фінансування на період жовтня – грудня.

І ці гроші уже пішли на доплати медикам у розмірі 300 відсотків за боротьбу з коронавірусоом на Тернопільщині за березень місяць. Принаймні медики Монастириської районної лікарні запевнили, що сьогодні отримали премії на свої зарплатні каркти.

Звідки будуть брати гроші на премії за квітень місяць медикам Тернопільщини, поки що невідомо. Можливо знову з числа інших медичнних закладів Тернопілля.

“За березень – пересунути кошти з останнього кварталу з одних медичних закладів області, щоб заплатити 300 – відсоткові премії медичним працівникам Тернопільщини. Невідомо звідки брати кошти для виплати премій за квітень та травень . Дефіцит державного бюджету є очевидним, бо якби були кошти то вони б поступали в область. Документ є прийнятий на постійній комісії з питань бюджету. Ми розуміємо, що ми маємо подякувати лікарям і маємо оплатити ту важку працю, тому не може бути суперечок , але питання додатковиї оплати, мав бути виділений ресурс з держави, але не пересування на місці коштів з одних медичних закладів в інші, щоб заплатити премії, – відзначив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук”.

Нагадаємо, вчора голова Тернопільської обласнної державної адміністрації Володимир Труш заявив, що кошти в область з державного бюджету на виплату премій медикам за березень уже надійшли.

“300 відсотків – 15 квітня гроші в область надійшли на казначейські рахунки, далі була бюджетна комісія в обласній раді, – наголосив Володимир Труш. – Медики в районах вже повинні були отримати ці доплати за березень. Більше того скажу з обласного бюджету ми виділили 1,5 млн гривень додатково на 6 лікарень області в березні – це виходить доплата ще плюс 100 відсотків. Плюс у деяких районах були залучені кошти місцевих бюджетів. Тобто медики 6 районів області мали оотримати 400 відсотків надбавки за боротьбу з коронавірусом. Кошти надійшли у райони – розпорядником є райдержадміністрація далі головний лікар засідає бюджетна комісія на місці в районі мали отримати уже всі лікарі, що борються з коронавірусом”.

Деталі про перерозподіл коштів, точніше про те, як забирають в одних, щоб доплатити премії іншим – у документі.