91 проект подали жителі громади на Громадський бюджет. Із них 45 належать до малих, тобто розраховані на суму до 300 тисяч гривень, і 46 великих, на реалізацію яких необхідно від 300 тисяч до 1 мільйона 450 тисяч.

Подання ініціатив завершилося 30 вересня. До 7 жовтня ще тривало голосування за ідеї, які були подані у кінці вересня. Адже проект потрапить на розгляд Номінаційного комітету тільки якщо він набрав 15 голосів. Голосування щодо кожного поданого проекту проводили на платформі «Електронні консультації». У результаті 10 ініціатив набрали від нуля до одинадцяти голосів. Вони будуть відхилені і не будуть розглядатися на засіданнях Номінаційного комітету.

Більшість проектів стосується ремонту та встановлення дитячих і спортивних майданчиків, а також влаштування громадських просторів. Є й декілька тих, які віднесені до категорії культури і передбачають облаштування цікавих місць. Наприклад, Павло Савечко пропонує влаштувати у гідропарку «Топільче» біля водяного млина японський сад із відновлювальними джерелами енергії. Зокрема, там передбачається встановити ворота торії, місячну браму, двоярусні пагоди, японські місточки, кам’яні ліхтарі, декоративні фігури та висадити морозостійкі декоративні рослини: сакуру, японський клен, сосну, мох, папороть, тощо. У цьому ж парку на одній із алей Юрій Стоянов пропонує розмістити модель сонячної системи, в якій розміри макетів планет і відстані від Сонця будуть пропорційні реальним.

«Проект унікальний для України, – пише автор. – Відвідувачі парку зможуть на власні очі побачити, наскільки великими є відстані у нашій Сонячній системі порівняно з розмірами планет. Планети будуть розміщені на металевих колонах у прозорих плексигласових кейсах. Перед малими планетами буде збільшувальне скло, щоб їх можна було роздивитись. На кейсах також буде підписано реальну відстань і діаметр планет. Нептун до комплексу включений не буде, оскільки тоді довелося б ще більше стискати масштаб і робити моделі планет значно меншими. Це буде неабиякою цікавинкою та неординарним туристичним об’єктом у нашому місті.».

Облаштувати мистецький ермітаж на вулиці Танцорова, біля парку «Топільче» пропонує Христина Гевчук. Це має бути естетична, архітектурно виразна, сучасна модульна споруда, яка вписується в міський припарковий ландшафт, для проведення виставок художніх і дизайнерських творів та інших видів образотворчого мистецтва талановитої молоді.

Детальніше з усіма проектами можна ознайомитися на сайті «Громадський бюджет». 8 жовтня о 12.00 у сесійній залі Тернопільської міської ради Номінаційний комітет «Громадського бюджету 2020» буде оцінювати подані проекти. Ті з них, які отримають позитивну оцінку, будуть допущені до вирішального загальноміського голосування, що триватиме з 25 жовтня по 8 листопада.

Ольга Трач