Триває голосування за проекти громадського бюджету. Кожен тернополянин може віддати свій голос за два проекти: великий та малий. У статті – короткий огляд проектів та інструкція як проголосувати за вподобані проекти.

За що голосують?

Цього року конкурсний відбір пройшли 84 проекти, з них 38 великих та 46 малих. Від початку голосування вже понад 20 тисяч голосів тернополяни віддали за проекти громадського бюджету.

Проекти подавалися за тематичними категоріями. Найбільше проектів стосуються спорту, освіти та житлово-комунального господарства. Близько трьох десятків проектів стосуються облаштування спортивних та дитячих майданчиків.

Жодного проекту не подали у категорії транспорт, велоінфраструктура та навколишнє середовище. Проектів, що стосуються безпеки і громадського порядку, телекомунікацій і зв’язку, охорони здоров’я, соціального захисту від 1 до 5-ти у рубриці.

Як проголосувати за проект?

Проголосувати за Громадський бюджет Тернополя можуть усі громадяни України від 16 років, які зареєстровані у Тернопільській громаді. Є декілька способів підтримати проекти громадського бюджету. Можна голосувати, заповнивши бланк у Центрі надання адміністративних послуг у Тернополі або за допомогою bank ID чи електронно-цифрового підпису.

Нововведеннями у цьогорічному голосуванні є анонімність голосів за проект. Тобто автор проекту не побачить, хто саме проголосував за проект, видно лише кількість голосів.

Також цього року окремо для шкіл запровадили “Шкільний громадський бюджет” на який із бюджету міста виділили 1 747 955 гривень.

Важливо! Громадський бюджет це частина бюджету громади з якої фінансуються заходи, послуги, роботи, які безпосередньо визначають жителі Тернопільської громади. Голосування за проекти здійснюється добровільно. Заборонено надавати чи обіцяти надання жителям громади,неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ними свого виборчого права. У разі якщо ви стали свідком такого порушення – пишіть на ngocma.te@gmail.com.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект, який реалізується у 5-ти містах України (Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ, Маріуполь) за фінансової підтримки чеської організації People in Need, Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program» та Посольства Королівства Нідерланди в Україні. Зміст цієї статті не обов’язково збігається з їхньою позицією.