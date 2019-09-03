Де знайти гроші на реалізацію власних проектів розкажуть представникам громадських організацій у Тернополі. Їх також навчать писати грантові заявки.

Усе це відбудеться під час тренінгу «Як залучити кошти для проектів ГО?». Проведе його акредитований представник глобального руху Трансперенсі Інтерненшл Україна 13 вересня у Тернополі.

Організатори заходу повідомляють, що учасники тренінгу дізнаються: як писати грантову заявку: мета, цілі, проблема, як сформувати проектний бюджет, що варто пам’ятати при роботі з донорами, як провести моніторинг та оцінити результати проекту. Тренінг триватиме з 9.00 до 17.00.

Участь у тренінгу можуть взяти представники громадських організацій міста Тернополя та Тернопільської області. Участь у заході безкоштовна. Організатори забезпечують харчування та роздаткові інформаційні матеріали, витрати на проїзд не компенсують. Кількість учасників обмежена. Ті, хто бажає взяти участь, мають зареєструватися до 18-ої години 10 вересня 2019 року за посиланням: http://bit.ly/ternopilreg Про успішний відбір організатори повідомлять їх додатково після реєстрації. З додатковими питаннями щодо заходу можна звертатися до регіонального координатора ТІ Україна Галини Скальської: skalska@ti-ukraine.org.

Ольга Трач