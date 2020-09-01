Дезінфекцію громадських місць проводять на Тернопільщині. Роботи спрямовані на попередження COVID-19.

Цими днями рятувальники провели дезінфікуючу обробку об’єктів соціальної сфери у Борщівському, Заліщицькому та Збаразькому районах. За інформацією ДСНС області, для дезінфекції використовувалась спеціальна суміш, яка не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь.

«Зазначений реагент є цілком безпечним для людей і тварин. Під час виконання завдань за призначенням бійці ДСНС дотримувались усіх норм та вимог особистої безпеки, працювали у спеціальних захисних костюмах, рукавицях та масках для захисту очей та органів дихання».

Як повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, захворюваність на COVID-19 в області у кілька разів перевищує загальнодержавний показник. Тернопільщина два тижні поспіль займає лідируючі позиції в країні за кількістю нових випадків зараження.

Софія Романська

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