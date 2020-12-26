Відбулося підсумкове засідання Громадської ради з присудження Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких за 2020 рік.

Під час засідання члени Громадської ради: Богдан Мельничук, Михайло Ратушняк, Ігор Дуда, Михайло Андрейчин, Богдан Андрушків, Віктор Уніят, Михайло Ониськів, Ярослав Омелян, Надія Волинець, Богдан Ничик, Степан Костюк та ін. обговорили творчі здобутки претендентів на здобуття Всеукраїнської премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких.

Про розгляд подань на здобуття премії присутніх поінформував голова Громадської ради Богдан Мельничук. За результатами таємного голосування Громадська рада вирішила присвоїти Всеукраїнську літературно-мистецьку премію ім. Братів Богдана та Левка Лепких за 2020 рік:

письменнику, есеїсту, публіцисту, літературному критику, члену правління НСПУ, заслуженому працівнику культури України, лауреату

Літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша, Літературної премії ім. Ірини Вільде, Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» та ін. Віктору Палинському (м. Львів) – за книги «Час творити. Есеї про поетів, прозаїків, митців» і «Замок Золотої Липи» (обидві – 2019);

художникам, учасникам міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних виставок, арт-фестивалів та пленерів, авторам персональних виставок, заслуженному діячу мистецтв України, доценту ТНПУ ім. В. Гнатюка Михайлу Кузіву (м. Тернопіль) і його братові Олегу Кузіву (с. Біще на Бережанщині) – за вагомий внесок в українське образотворче мистецтво, популяризацію імені та творчості Богдана Лепкого в малярстві, активну громадсько-культурну діяльність;

доктору історичних наук (Україна) і доктору гуманістичних наук (Польща), професору ТНТУ ім. І. Пулюя, члену НСЖУ, НСКУ, НТШ, голові Тернопільської асоціації релігієзнавців Ярославу Стоцькому – за серії наукових і науково-популярних книг з релігієзнавства, краєзнавства і поетичних збірок в т.ч. добірки віршів навіяних творчістю Богдана Лепкого;

краєзнавцеві, колекціонеру, кандидату економічних наук, голові постійної комісії Тернопільської обласної ради 5-го та 6-го скликань з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства, члену обласної видавничої ради Михайлу Тимошику – за ініціативу прийняття звернення обласної ради до Верховної Ради України про відзначення 150-річчя Богдана Лепкого на державному рівні, промоцію цієї визначної дати власними ресурсами, постійну фінансову і творчу допомогу обласному комунальному музею Богдана Лепкого в м. Бережани, укладання і видання довідково-енциклопедичного каталогу «Значки і медалі Тернопілля» (2018 р.).

Голова Громадської ради Богдан Мельничук розповів, що вже традиційно фонд премії Братів Лепких формує Ліга підприємців «Українська справа» (голова – Михайло Ратушняк). Голова наглядової ради Петро Федоришин повідомив, що про час і місце вручення премії буде повідомлено додатково.