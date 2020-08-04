28 липня до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про крадіжку майже двадцяти тисяч гривень з квартири, що по вулиці Винниченка у Тернополі.

Зі слів потерпілої пенсіонерки, напередодні до неї приходила співробітниця комунальної служби, аби перевірити справність газових приладів. Та, як встановили поліцейські, насправді тернополянка пустила до власного помешкання крадійку, і то не одну.

– У під’їзді багатоповерхівки встановлені камери відеоспостереження, – розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух. – Завдяки цьому нам вдалося встановити, що зловмисниця, котра представилася пенсіонерці працівницею комунального підприємства, зайшла до будинку не сама, а ще з двома жінками. Ймовірно, коли лиходійка відволікала на кухні потерпілу розмовами про справність газових приладів, її спільниці в цей час і викрали з помешкання гроші.

Орієнтування про встановлення осіб зловмисниць та їхній пошук тернопільські оперативники розіслали колегам в усі області. І допомога надійшла від розшуківців з Житомира.

Тамтешні поліцейські отримали інформацію, що троє підозрілих жінок вештаються поблизу будинків, пробуючи проникнути до під’їздів. Правоохоронці виїхали на місце і запросили жінок до відділу, де з’ясувалося, що ті дуже схожі на зловмисниць, орієнтування на котрих надіслали оперативники Тернопільщини.

Лиходійками виявилися троє громадянок Білорусі, 1988, 1978 та 1964 років народження. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозри за частиною 1 статті 185 ККУ та обрання запобіжного заходу.