Громада села Cтінка на Бучаччині прийняла рішення перейти з московської у Православну церкву України

«Сьогодні на загальні збори парафії нашої церкви прийшло 226 людей, – розповіла головуюча зборів Валентина Штепула. – Більшість, а це 194 голоси «за», підтримали рішення про перехід у Православну церкву України».

Решту 30 прихожан парафії утрималося. Тобто, ще одна громада московського патріархату прийняла рішення перейти до української церкви.

Учасники зборів створили ініціативну групу для оформлення всіх необхідних документів для переходу у ПЦУ.

«Уже завтра відбудеться сесія Стінківської сільської ради, – продовжила пані Валентина. – Депутати налаштовані також взяти участь у процесі переходу до ПЦУ, адже це питання, яке роками турбувало всю громаду».

Оскільки частина жителі Стінки ще офіційно не висловили свою позицію, тому ініціативна група буде обходити вулицю за вулицею. Участь в обходах візьмуть і депутати сільради, щоб не допустити будь-яких неточностей у юридичному процесі.

«Варто відзначити велику активність стінківчан. На збори прийшли велика кількість чоловічого частини парафії, а також молодь. Це свідчить про зростаючу патріотичну свідомість наших односельчан», – підсумувала Валентина Штепула.