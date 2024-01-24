Громада ПЦУ віддала 100 тисяч гривень, зібраних на ремонт церкви, на дрони для захисників

Громада села Білозірка передала гроші на купівлю FPV-дронів.

На Тернопільщині жителі села Білозірка віддали 100 тис. грн на закупівлю FPV-дронів для ЗСУ. Ці гроші люди збирали для ремонту місцевої церкви святого Архистратига Михаїла. Кошти селяни жертвували протягом року, але спільною думкою вирішили їх передати в українське військо, повідомляє Zaxid.net.

В парафіяльній громаді села місцеві жителі кажуть, що хоча 100 тис. грн збирали на реконструкцію місцевого храму, однак врешті вирішили їх віддати місцевим волонтерам для закупівлі FPV-дронів. Односельці запевняють, що на ремонт церкви ще зберуть кошти, а допомога військовим на фронті необхідна терміново. Гроші на ЗСУ передав відомий на Тернопільщині священик, блогер, намісник храму в Білозірці Олексій Філюк.

100 тис. грн віддали відомій на Лановеччині волонтерці Богдані Барві.

«Люди творять неймовірні дива, коли їх світлих і зболених сердець торкається воістину Божа рука. Церква завжди займала провідне місце в житті багатьох. Парафіяни, які довгий період збирали кошти на ремонт церкви в селі Білозірка, вирішують вкотре підтримати військових на передовій і передати ці кошти на закупівлю дронів», – розповіла волонтерка з Лановеччини Богдана Барва.

Церква Святого Архистратига Михаїла у селі Білозірка Лановецької громади належить Православній церкві України і є пам’яткою архітектури місцевого значення. Церкву збудували у 1909 року і з того часу ремонтні роботи у ній не проводилися.