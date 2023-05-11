Вишиванка – національна святиня, яка символізує собою і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв’язок багатьох поколінь – зв’язок, що не переривається віками.

Для популяризації української автентичної вишиванки тернополян та усіх охочих запрошують до участі в унікальному творчо-соціальному проєкті «Вишиванка – міст між традицією та сучасністю».

Для того, щоб взяти участь у конкурсі необхідно:

– знайти автентичну вишиту сорочку вашої родини чи вашої місцевості;

– зробити декілька фото в ній;

– заповнити анкету учасника за посиланням;

Анкети приймаються до 28 травня.

Після завершення конкурсу учасники отримають чудові фото та відео у власній неповторній вишиванці і образі, який складуть стилісти.