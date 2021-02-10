Дві бойових гранати Ф-1, три запали, близько вісімдесяти патронів – усе це виявили та вилучили під час проведення санкціонованого обшуку працівники кримінальної поліції спільно зі слідчими.
За словами т.в.о начальника Тернопільського райуправління поліції Сергія Осадці, небезпечні предмети місцевий житель зберігав у квартирі, яка знаходиться на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку, що на вулиці Бережанській.
Тридцятип’ятирічний чоловік – колишній військовослужбовець. Свого часу перебував на сході і вибухонебезпечні предмети, за його словами, привіз з території проведення операції об’єднаних сил.
Гранати він зберігав у вентиляційній шахті ванної кімнати, а набої та запали в дивані в металевому чемодані. На місці події працювали вибухотехніки.
Тернополянин зізнався, що усе належить йому. Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК. Йому інкримінують статтю 263 частина 1 ККУ. Встановлюють правоохоронці і те, звідки він взяв небезпечні предмети.
Працівники поліції нагадують, що відповідно до ч. 3 ст. 263 «Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої».
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