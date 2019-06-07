З метою стабілізації криміногенної ситуації поліцейські Тернопільщини й надалі проводять профілактичні заходи з виявлення та вилучення із незаконного обігу зброї, вибухівки та боєприпасів.

Як повідомляють у поліції, за минулу добу вилучено три небезпечних предмети. Поліцейські Підволочищини в рамках операції вилучили у жителя села Богданівка предмет із запалом, схожий на гранату Ф-1.

Оперативники карного розшуку Збаражчини знайшли за місцем проживання 40-річного жителя Вишнівця вибухову речовину тротил вагою 230 грамів.

В Теребовлянському районі мешканець райцентру незаконно зберігав обріз гладкоствольної рушниці.

Вибухові предмети та зброю направлено не експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Відомості за усіма виявленими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 263 ККУ.