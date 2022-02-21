Гранату, пістолет і сотні набоїв вилучили поліціянти у мешканців Тернопільщини

Під час відпрацювання міст Ланівці та Шумськ співробітники карного розшуку Кременецького районного відділу поліції задокументували два факти незаконного зберігання зброї та боєприпасів.

У ланівчанина поліцейські вилучили предмет, схожий на гранату до підствольного гранатомета, та 90 різнокаліберних набоїв, а в жителя Шумської громади – предмет, зовні схожий на пістолет, і 34 набої.

Вилучені речові докази направлено на експертизу. Тривають оперативні заходи.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне зберігання зброї) Кримінального кодексу.