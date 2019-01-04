Гранату, яка вибухнула у Тернополі, приніс учасник АТО

04/01/2019 Розмір тексту:

Серед постраждалих — військовий. Саме про це повідомили правоохоронці стосовно нещасного випадку на вулиці Макаренка, де вибухнула граната.

У поліції кажуть, чоловік є учасником АТО, в нього рвані рани голови та шиї. Він без свідомості. За попередніми даними, саме він приніс гранату, повідомляє Доба.

Відомо, що у гуртожитку на 2-му поверсі вибухнула граната Ф-1. Її у квартиру приніс сусід, який вирішив приєднатись до компанії 4-х чоловік, щоб випити. В руки гранату взяв інший чоловік, який почав нею гратись. Тоді й вибухівка спрацювала.

Двоє присутніх не отримали травм і самостійно покинули квартиру. Тим часом ще двоє чоловіків потрапили у лікарню та один помер.

Триває слідство.

Зазначимо, що у зв’язку з цими подіями на Тернопільщині розпочинається позачерговий місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. Доручення про його проведення підписав начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.