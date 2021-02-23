Співробітники кримінальної поліції Тернопільщини спільно з іншими підрозділами проводять профілактичні заходи з метою виявлення незаконного зберігання зброї, боєприпасів та вибухівки. У поле зору оперативників потрапили двоє жителів Збаражчини та мешканець Зборова.

Отримавши оперативну інформацію, що дані особи можуть зберігати незареєстровану зброю, поліцейські отримали дозвіл на санкціоновані обшуки за місцем проживання зловмисників. У 35-річного жителя Збаража було виявлено та вилучено гранату із запалом. 30-річний мешканець села Старий Збараж зберігав саморобний пристрій, зовні схожий на пістолет, та коробку з трьома патронами, схожими на патрони “флобера”, без будь якого заводського маркування. У 30-річного зборівчанина поліцейські вилучили предмет, схожий на нарізну малокаліберну гвинтівку, яку він зберігав без документів.

Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу.

За фактами незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими предметами розпочато кримінальні провадження, відповідно до частини 1 статті 263 ККУ.