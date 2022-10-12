Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до мешканців міста із прохання економити електроенергію.

Він попередив, що можуть виникають аварійні відключення електроенергії, оскільки Тернопіль отримує її з резервних джерел.

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“Електроенергія у наше місто подається в режимі РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ. Оскільки немає подачі струму з сусідніх електростанцій. Електроенергію мікрорайони міста отримують від резервних трансформаторних підстанцій. Напруга є нестабільною. Тому стаються АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ: диспетчер «Укренерго» дає вказівку миттєво відключити подачу електроенергії на одній з підстанцій, а відповідно зникає світло в мікрорайоні, який є найближчими до неї.

На жаль, в цій ситуації «Тернопільобленерго» графік відключень дати не може. Як тільки Тернопіль знову почне отримувати електроенергію хоча б з однієї електростанції, енергетики зможуть скласти графік відключень і нам легше буде планувати роботу і свій час.

Вимкніть з розеток прилади, якими не користуєтесь, економте і по можливості обмежте використання приладів, які споживають багато електрики. Маємо пережити цей період. Все подолаємо!”, – ідеться у зверненні міського голови.