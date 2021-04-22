Значне похолодання йде на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні можливий град, а далі температурні показники знижуватимуться до мінусових. Також дошкулятиме сильний північно-західний вітер.

Метеорологи оголосили на Тернопільщині штормове попередження. Різкі погодні перепади можуть негативно позначитися на самопочутті жителів краю.

«У п‘ятницю в Україну заходить похолодання! Температура повітря у західних областях різко знизиться. Атмосферний капосний фронт, який знову лозиною відганятиме від нас теплу весну, принесе дощі та подекуди грози. Розвиватиметься ситуація звично: накрило хмарами, посилився північно-західний вітер, пішов дощ. Фронт погнав далі – в його тилу притихло, прояснило. Вітер завтра посилиться, буде рвучким. Надалі це похолодання притягне із собою заморозки, які охоплять більшість областей. Це заморожене неподобство триватиме в Україні по ночах аж до вівторка», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, Тернопільщину «накриє» чергове похолодання. Протримається прохолодна погода майже до середини наступного тижня.