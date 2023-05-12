Зловмисник відкрито викрав пляшку дорогого алкогольного напою в одному з супермаркетів Тернополя.

На лінію 102 надійшло повідомлення від охоронця одного з мережевих торгових закладів про те, що невідома особа відкрито викрала з вітрини пляшку дорогого алкоголю. Оперативно відреагувавши на повідомлення, співробітники управління карного розшуку та розшуківці Тернопільського районного управління поліції затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини житель обласного центру, 1998 року народження.

Тернополянину оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі клопотатимуть про взяття підозрюваного під варту.