Гра у сніжки біля проїжджої частини завершилася травматологічним відділенням для п’ятнадцятирічного мешканця Зборова.

Під час гри юнак раптово вибіг на дорогу і потрапив під VOLKSWAGEN GOLF. Хлопця з струсом й закритою черепно-мозковою травмою доправили до лікарні. Після надання меддопомоги його відпустили додому.

Правоохоронці звертаються до водіїв та пішоходів бути уважними та обережними на дорозі, а особливо під час погіршення погоди. Перш ніж ступити на проїжджу частину, переконайтеся у безпечності і у тому, що транспорт встигає вчасно загальмувати. Адже під час снігу, ожеледі та морозів авто зупинитися може не одразу.

Водіям також слід зважати на зміни у погоді: перевзути колеса, дотримуватися дистанції та правил дорожнього руху.