Чи безпечно нині переходити вулицю? Запитання, з урахуванням манери їзди наших шоферюг і пов’язаною з неї великої кількості наїздів на пішоходів просто на смугастій “зебрі” (а чого соромитися?), може видатися навіть знущальним. Реалії такі, що кожен з нас, виходячи зранку з дому, зовсім не має гарантій, що повернеться туди ж на своїх двох.

Та, виявляється, безпечно перейти вулицю – не єдина проблема для пішохідної братії. Певні ризики можуть підстерігати її й на тротуарах, на які неандертальцям з посвідченнями водіїв, здавалося б, зазіхати не можна.

Шкідлива і навіть небезпечна ілюзія. Коли вам трапиться, приміром, йти вулицею За Рудкою до її перетину з вулицею Чехова, ви це зробите вузеньким тротуаром. В дощову пору вас тут запросто можуть заляпати з ніг до голови автівки, що проїжджають на немалій швидкості. Втім, це не єдина можлива неприємність від них. Днями, йдучи цією вуличкою, був, зізнаюся, немало подивований, коли темна іномарка раптом виїхала просто на отой вузенький тротуар і проїхала повз мене на відстані, напевно, менш ніж пів метра. Щоб бути зовсім точним – почуття подиву з’явилося після того, як минув легенький шок. З двох учасників цього епізоду відчув його лише я – для фізіономії в темних окулярах (зовсім молодої), що возсідала за кермом автівки, це була цілком рутинна подія. Відчувалося, що таким чином він пересувається завжди, ну, а якщо вже з’явиться саме в той момент якийсь пішохід на тротуарі – то це його “праблєми”.

У зв’язку з цим виникають декілька запитань. Перше: чому досі в цьому, доволі ризикованому місці, немає відеокамер, які, можливо, трохи остудили б надмірний “драйв” у “безбашенних” водіїв? Друге, більш загальне: чи не можна видавати посвідчення водія, ну хоча б з 25 років? Звісно, це теж не є гарантією підвищення безпеки на автошляхах, але коли у зовсім юного моторизованого бидла ще виграють гормони (і коли воно ще й підсилить цей процес певними стимуляторами), то пересічним обивателям пересуватися пішки може стати доволі проблематично.

Навіть , здавалося б, безпечними тротуарами…